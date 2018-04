Die Klasse 6b des Aalener Schubart-Gymnasiums sammelt am Freitag und Samstag, 13. und 14. April, Altkleider. Am Freitag können alle Arten von Kleidern, Decken, Bettwäsche und Co. von 14 bis 18 und am Samstag von 9 bis 14 Uhr auf dem oberen Parkplatz des Penny-Markts in der Rombacherstraße abgegeben werden. Der Erlös fließt in die Fahrt ins Skischullandheim.