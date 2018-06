Schüler machen mit Aktion auf das Internationale Fest aufmerksam

Schüler aus Aalen und Ellwangen haben im Foyer des Rathauses mit einer Aktion auf das Internationale Fest aufmerksam gemacht.

Unter der Regie von Lamia Fetzer, Wasseralfingerin und Lehrerin an der Rupert-Mayer-Schule Ellwangen, haben die Kinder aus ihrer Tanz-AG und vom haus der Jugend in Aalen eine Choreografie auf eine arabische Melodie einstudiert. In dem Lied geht es um Liebe, erklärt Fetzer.

Gelungene Integration: „Wenn ich selber etwas beitrage“

„Ihre Mädels“, wie sie ihre Schülerinnen nennt, kommen aus komplett unterschiedlichen Ländern. Neben Deutschen sind Libanesen, Rumänen, Russland-Deutsche und Türken dabei. „Sie waren ganz aufgeregt und total begeistert“, berichtet Fetzer. Teilweise seien die Kinder zum ersten Mal vor Publikum aufgetreten. Es habe aber alles gut geklappt. „Die Kinder sind total happy.“

Oberbürgermeister Thilo Rentschler bedankte sich bei den Schülern für die „Werbung“ für das internationale Fest, das schon seine Schatten voraus werfe. „So bunt, vielfältig und offenherzig wie an diesen Tagen“ gehe es in Aalen nur selten zu. Fetzer hatte außerdem eine andere Aktion initiiert. Auf einem riesigen Banner, das im Rathaus enthüllt wurde, haben Aalener Schüler aufgemalt, warum es sich lohnt, gerade ihren Ortsteil zu besuchen. „Warum leben wir gerne in Aalen?“, fragte Fetzer. „Warum sollte man unbedingt einmal nach Ebnat, Wasseralfingen oder Dewangen kommen?“ Die Antworten der Kinder sind auf den Blättern zu lesen, die an den Ästen angeklebt sind, die für die Ortsteile der Stadt Aalen stehen. „Nette Leute“, „sauber“, „Vereine“ steht da jeweils in den Farben des zugehörigen Ortsteils.

Zum Abschluss wurde noch einmal gemeinsam getanzt. Warum sie sich für das Internationale Fest einsetze? „Ich betrachte es als gelungene Integration, wenn ich selber etwas beitrage. Dann bin ich gut angekommen.“ Genau das beobachte sie bei ihren Schülern.