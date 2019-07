Schüler laufen für Kinderklinik

Die SMV der Justus-von-Liebig- Schule Aalen hat in diesem Jahr wieder einen Spendenlauf veranstaltet. Dieses Mal ging die Spende an die Kinderklinik im Ostalbklinikum.

Etwa 60 Schüler liefen fleißig ihre Runden, um entweder einen Festbetrag oder einen selbst festgelegten Preis pro Runde in die Spendenbox zu geben. Allerdings gab es auch drei Sponsoren von außen, einmal das Gesundheitshaus Petrogalli in Ellwangen, Tom Zolyomi, ein Aalener Filmemacher und Stil und Blüte, das Floristikatelier aus Aalen- Fachsenfeld. Nachdem alle Läuferinnen und Läufer eine Gesamtstrecke von 175,25km gelaufen sind, kam eine Summe von 620 Euro zusammen, die nun an die Freunde der Kinderklinik übergeben werden kann. Foto: Justus-von-Liebig-Schule