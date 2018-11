Schüler informieren sich über technische Berufe

286 Schülerinnen und Schüler aus neun Klassen von acht Schulen in ganz Ostwürttemberg sind am Mittwoch zum zentralen Berufsfindungstag des Handwerks in die Technische Schule nach Aalen gekommen. Die jungen Leute konnten sich drei Stunden lang über die verschiedene Handwerksberufe informieren und auch selbst Hand an legen.

„Wir wollen die Begeisterung der Jungen und Mädchen wecken und ihnen zeigen, dass man auch im Handwerk gute Chancen hat“, betonte der Abteilungsleiter für die handwerklichen Berufe an der Technischen Schule Aalen, Bernhard Wagner, im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten“.

Zunächst gab es eine einstündige Präsentation mit geballten Informationen von Vertretern der IKK-classic, der Handwerkskammer, der Agentur für Arbeit und der Innungen. Dann ging es für die Schülerinnen und Schüler an die Arbeit in den Werkstätten für Maler, Fahrzeuglackierer, Bauzeichner, Schreiner, Glaser, Kfz-Mechatroniker, Friseure und Metallbauer. Die Teilnehmer konnten zwei Berufe jeweils eine Stunde lang näher kennenlernen. Bei den praktischen Übungen zeigten die Schüler durchaus viel Geschick im Umgang mit den Werkzeugen und Maschinen. „Es hat Spaß gemacht“ war am Ende der allgemeine Tenor aller am Berufsfindungstag beteiligten Schüler, Lehrer und Werkstattleiter.