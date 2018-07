Schüler feiern Ferienbeginn - und verbrennen ihre Hefte

Offensichtlich haben sich am Mittwochvormittag ein paar Schüler so richtig darüber gefreut, dass sie ihre Schulsachen in den nächsten Wochen nicht mehr brauchen.

Die Jugendlichen nahmen diese am letzten Schultag vor den Ferien nämlich, warfen sie im Stadtgarten in zwei Mülleimer und zündeten sie an. Auch der Kocher bekam wohl einige Hefte ab.

Eine Zeugin verständige gegen 10.30 Uhr die Polizei; die Jugendlichen konnten jedoch nicht mehr angetroffen werden. Zwei Mülleimer, in denen noch Feuer war, wurden von einem Mitarbeiter der Stadt abgelöscht. Sachschaden entstand nicht.