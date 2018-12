Schüler der Schloss-Schule führen Szenenspiel in der Magdalenenkirche auf

Mit einem vorweihnachtlichen Szenenspiel haben die Schüler der Schloss-Schule die zahlreich erschienen Gottesdienstteilnehmer in der Magdalenenkirche auf die bevorstehenden Weihnachtstage eingestimmt.

Beim Szenenspiel zum Thema „Glocke“ , vorbereitet und inszeniert von Religionslehrerin Karin Knörzer und einigen Klassenlehrerinnen der Grundschulklassen, erfuhren die zahlreich erschienen Gottesdienstteilnehmer, welche Bedeutung eine Glocke in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens hat. Angefangen bei der Schulglocke, der Haustürglocke oder der Glocke, die eine Kuh im Gebirge um den Hals hat. Eine große Bedeutung hat auch die Kirchturmglocke, die die zu den Gottesdiensten einlädt, insbesondere an den bevorstehenden Weihnachtstagen, an denen wieder viele Menschen mit Glockengeläut zu den Gottesdiensten eingeladen werden.

Sehr beeindruckend war die gesangliche Leistung des Schülerchores, der unter der Leitung von Schulleiterin Helga Otto kräftig und klangvoll eine passende Liedauswahl zum Thema des Szenenspiels vorgetragen hat und bei dem die Gottesdienstteilnehmer begeistert mitgesungen haben. Pfarrer Stiegele sprach vom Lichterglanz, den vielen schön geschmückten Weihnachtsbäumen und den Geschenken, vor allem aber von der Weihnachtsgeschichte, die in diesen Tagen im Mittelpunkt stehen sollte. Die Ankündigung der Geburt Jesu durch die Engel, als diese die Hirten auf dem Feld über das bevorstehende wundersame Ereignis informierten und die dann zur Krippe gingen, wurde von den Zweitklässlern am Ende des Gottesdienstes dargestellt.