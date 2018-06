Schüler debattieren politische Streitfragen

Freiflächen für Graffiti-Sprayer, freiwillige Bundesjugendspiele auch für die Klassen acht bis zehn, soll Aalen mehr Flüchtlinge aufnehmen? Über solche Fragen ist am Dienstag am Schubart-Gymnasium bis in die Abendstunden debattiert worden. Denn hier standen zwölf Schüler aus sechs Schulen der Region beim Regionalverbundwettbewerb „Jugend debattiert“ quasi am Rednerpult. Die beiden Besten in der Finalrunde dürfen zur Landesqualifikation am 13. März in Stuttgart und haben ein dreitägiges Rhetorikseminar gewonnen.

Seit zwölf Jahren gibt es diesen Wettbewerb, der die sprachliche, politische sowie die Meinungs- und Persönlichkeitsbildung fördern soll. Über 175 000 Schüler und 7000 Lehrer an fast 1000 Schulen in 131 Regionalverbünden nehmen daran bundesweit teil. Teilnehmen können Schüler ab Klasse 8, der Wettbewerb wird in zwei Altersgruppen (Klasse 8 bis 10 und Jahrgangstufen 10 bis 13) ausgetragen. Jede Schule schickt zwei ihrer besten Debattanten ins Rennen. Eine Debatte, erklärt der Koordinator des Regionalverbundwettbewerbs, Robert Loschinger, Lehrer am Ostalb-Gymnasium in Bopfingen, dauert jeweils 24 Minuten. Drei Tage zuvor hatten die Schüler die Themen, politische oder schulische Streitfragen, erfahren und mussten eine Pro- oder Kontra-Position einnehmen, auch wenn die gar nicht unbedingt ihrer eigenen Meinung entsprechen muss. Am Dienstagabend ging es in der Finaldebatte um die Frage, die wohl die meisten Jugendlichen und Schüler irgendwie betrifft: Soll ein Umweltpfand für Mobiltelefone eingeführt werden?

„Jugend debattiert“ wird von der Hertie-Stiftung, der Robert-Bosch-Stiftung, der Stiftung Mercator und der Heinz-Nixdorf-Stiftung getragen. Schirmherr ist der Bundespräsident.