Schüler aus Saint-Lô sind zu Gast in Aalen

49 französische Schülerinnen und Schüler sind derzeit mit ihren Begleitlehrern Alexandra Klingner, Juliette Guillotte, Aymeric Sicardi und Elliot Chevalier in Aalen zu Gast. Während ihres Aufenthalts wohnen die Besucher aus Saint-Lô bei Gastfamilien der Schülerinnen und Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG). Seit Jahrzehnten besteht bereits eine Städtepartnerschaft zwischen Aalen und Saint-Lô. Fast ebenso lang wird auch schon der Kontakt zwischen dem THG und dem dortigen Lycée Le Verrier gepflegt. Am Mittwoch wurden die französischen Gäste von der Stadtkämmerin Daniela Faußner, Claudia Traub, zuständig für die Partnerschaften, und zwei Vertreter des Städtepartnerschaftvereins im Aalener Rathaus empfangen. Nach der Begrüßung im Foyer ging es zur auf die Dachterrasse des Rathauses, wo schöne Erinnerungsfotos geschossen wurden. Auch ein Aalener Spionle und eine Aalener Schildmütze werden den französischen Freunden die Erinnerung an Aalen sicherlich lange wachhalten. In den nächsten Tagen erleben die französischen Schüler gemeinsam mit ihren deutschen Gastgebern ein buntes Programm, unter anderem ein Tagesausflug nach Nürnberg.