Schüler aus Antakya zu Gast in Aalen

Elf Schüler aus Aalens Partnerstadt Antakya gehen derzeit am Schubart-Gymnasium (SG) zur Schule. Es ist der erste Schüleraustausch der beide Partnerstädte seit 2013, denn als der Bürgerkrieg im benachbarten Syrien begann, pausierte der Austausch, der nun wieder intensiviert werden soll. Am Mittwoch lud der Kultur Club Antakya-Aalen unter dem alten und neuen Vorsitzenden Serhat Çoban und Vecdi Temizkan die antakyanischen und die zwölf Aalener Schüler, deren Lehrer Türkan Arıman, Johannes Wasmer und Elif Özsu (alle drei vom SG), Mustafa Ortak, Yasin Tüleylioğlu und Hasan Yeniocak (Lehrer der Schule Nevzat Şahin Anadolu Lises) sowie Hildegard Stehle und Claudia Traub vom Städtepartnerschaftsverein zum Essen ein. Noch bis 24. Juli sind die Schüler der türkischen Partnerschule in Aalen zu Gast. Foto: Kultur Club Antakya-Aalen