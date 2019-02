Schüler auf den Spuren ihrer „Traumkommune“

Die Klassen 8b und 8c der Uhland-Realschule mit ihren Klassenlehrern Felix Eckardt und Jochen Pfeifer haben im Rathaus den von der Landeszentrale für politische Bildung organisierten Tag „Schule trifft Rathaus“ veranstaltet. 41 Schülerinnen und Schüler konnten sich über die Kommunalpolitik in Aalen informieren, aber auch ihre Wünsche und Anliegen bezüglich einer „Traumkommune“ einbringen.

Dabei nannten die Schüler die wenigen Freizeitangebote wie eine fehlende Eissporthalle, fehlende Aufenthaltsorte, aber auch die mangelhafte IT-Ausstattung in den Schulen als zentrale Problemfelder in Aalen. Auf der anderen Seite wurden die gute Verkehrsinfrastruktur und die kulturelle Abwechslung als positiv gesehen.

Die Grundlagen der Kommunalpolitik und die einzelnen Gremien der Stadt Aalen wurden den Schülern gut vermittelt. Immer wieder kam es zu lebendigen Diskussionen und zu einem konstruktiven Austausch über die Kommunalpolitik.

Ein erster Höhepunkt der Veranstaltung war eine Fantasiereise, in der die Schüler in eine virtuelle Traumstadt mitgenommen wurden, die sie anschließend verbalisieren oder visualisieren sollten. Die Ergebnisse vermittelten allen Teilnehmern ein Stadtbild, wie es sich die Schüler wünschen. Die Top-4-Ergebnisse waren die Medienausstattung einer modernen Schule, die W-Lan-Ausleuchtung in der Stadt, aber auch in der Uhland-Realschule, die Attraktivität und Sauberkeit in der Stadt und die Bussituation.

Highlight der Veranstaltung war das Treffen mit OB Thilo Rentschler. Er stellte sich den kritischen Schülerfragen und versuchte sie umfassend und kompetent zu beantworten. Dabei vermittelte er den Schülern ein realistisches und ehrliches Bild der Kommunalpolitik in Baden-Württemberg. Er ging vor allem auf die Schülerfragen bezüglich der medialen Ausstattung der Uhland-Realschule ein. Dabei versprach er, dass im Sommer das so genannte digitale schwarze Brett eingeführt werde. Außerdem werde die Stadt in den nächsten Jahren bei ihrer Medienoffensive auch die Uhland-Realschule ausreichend berücksichtigen.