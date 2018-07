Schön war die Zeit

„Fünfzig Jahre ist das schon her? Mein Gott, sind wir alt geworden!“ Mit diesen oder ähnlichen Gedanken sind am Sonntagvormittag gut 150 überwiegend ältere Herrschaften – und der ein oder andere Enkel – in den Bottich nach Unterrombach gepilgert, der in diesen Tagen seinen 50. Geburtstag feiert.

Manfred Schiegl und sein Quartett spielten zu einem ausgedehnten Geburtstagsständchen auf. Einiges hat sich in der legendären Lokalität seit damals verändert, vieles ist aber noch genauso wie damals. Der Eingang befindet sich nach wie vor rechts hinten am Gebäude, das hatte schon damals irgendwie etwas Konspiratives. Die alten Essigfässer als Sitzgelegenheiten gibt’s im Bottich zwar schon lange nicht mehr, aber die beiden Flipperautomaten stehen immer noch vor dem Klo. Und Wolfgang Fausel, Geschäftsführer seit Mitte der 70er Jahre, hat nach wie vor das Kommando hinter der Theke.

Manfred Schiegl, Grand Seigneur des Jazz, der Schlager- und Tanzmusik hat vor 50 Jahren zur Eröffnung im Bottich gespielt und heute wie damals beginnt sein Auftritt mit einem Schlagzeugsolo, zu dem sich nach einigen Takten der Bass von Andreas Scheer dazugesellt. Dann greift Siegfried Liebl in die Tasten des Piano und schließlich stimmt auch Liviu Bogdan mit der Geige ein und die sprichwörtliche musikalische Post geht ab.

Manfred Schiegl und seine Kollegen begeben sich mit gepflegtem Sound, den man sich auch in einer angesagten Nachtbar vorstellen könnte, auf eine Zeitreise quer durchs musikalische Gemüsebeet. Darin fanden die gut aufgelegten Zuhörer in der schweißtreibenden Atmosphäre – auch das war früher schon so – sowohl ein Potpourri aus der Wiener Kaffeehauszeit mit Liviu Bogdan als Stehgeiger als auch alte Schlager von Freddy Quinn, aber auch viele Jazz-Standards oder Klassiker wie „Für Elise“, das „Concierto de Aranjuez“ oder die „Ballade pour Adeline“ aus dem Repertoire von Richard Clayderman.

Die Vielseitigkeit der Musik aufzuzeigen und damit die Zuhörer zu unterhalten, das war Manfred Schiegls Intention an diesem Vormittag. Und das gelang dem Quartett auf charmante Art und Weise, denn die vier Profis haben es nach wie vor „drauf“. Schiegls Drive am Schlagzeug ist immer noch mitreißend und temperamentvoll. Andreas Scheer groovte locker-flockig durch die Bassgänge, Siegfried Liebl sang und bediente flink, aber auch gefühlvoll das Piano und Liviu Bogdan handhabte gekonnt wie eh und je seine Geige und das Saxophon. „So schön war die Zeit“ heißt es in einem Song von Freddy Quinn und damit war alles gesagt, bei der musikalischen Geburtstagsparty am Sonntag im Bottich.