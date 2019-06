„Schättere“ hat unter neuer Regie wieder geöffnet

Von Schwäbische Zeitung

Ein Mann in einem rotem SUV soll in Sigmaringen ein Mädchen angesprochen haben. Das meldet die Polizei.

Demzufolge war die Elfjährige am Sonntagabend zwischen 17 Uhr und 18.20 Uhr zu Fuß von der Bussenstraße in Sigmaringen kommend in Richtung Stehleweg unterwegs, als sie im Bereich der Bittelschießer Straße vom Fahrer eines roten SUV mit getönten Scheiben durch die geöffnete Beifahrertür angesprochen wurde.

Der Mann habe vorgegeben, dass die Eltern des Mädchens im Krankenhaus lägen und er sie dorthin fahren würde.