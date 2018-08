Schäferhund greift Mann mit Hund an

Am Sonntagabend hat ein Schäferhund einen Mann und dessen Yorkshire-Terrier angegriffen.

Der 79-jährige Besitzer des Yorkshire-Terriers war mit diesem auf einem Feldweg am nördlichen Ortsrand von Tannhausen spazieren. Unvermittelt sprang hinter der Hecke eines Firmengebäudes ein schwarzer Schäferhund auf ihn zu. Da sich dieser wohl sehr aggressiv zeigte, nahm der 79-Jährige seinen Terrier schützend auf den Arm.

Trotzdem biss sich der Schäferhund in seinem kleinen Artgenossen fest, wobei sowohl der 79-Jährige, als auch die beiden Hunde in einen Graben stürzten. Ein zufällig vorbeikommender Radfahrer versuchte nun offenbar vergeblich, das aggressive Tier zu verjagen. Erst dem 52-jährigen Halter des Schäferhundes gelang es dann, die Hunde zu trennen. Der Yorkshire-Terrier musste noch am gleichen Abend notoperiert werden.