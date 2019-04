SC Delphin: Fulminant unter Baden-Württembergs Besten

„Leistung kommt von leisten“ und die fünf Athleten des Schwimmclub (SC) Delphin Aalen, die an den Baden-Württembergischen Meisterschaften in Neckarsulm am vergangenen Wochenende antraten, leisteten im Vorfeld einiges.

Der SC gratuliert Jasmin Schroll, Alicia Schroll, Katja Mohr, Florian Bopp und Linus Baader, die Dank ihres Trainingsfleißes die Qualifikationshürde geschafft hatten. Die Farben des SC wurden von ihnen hervorragend vertreten und neben einer Silbermedaille über 50 Meter (m) Schmetterling und der Bronzemedaille von Katja Mohr über 50 m Rücken konnten eine Finalteilnahme und die Qualifikation von Jasmin Schroll zur Süddeutschen Meisterschaften über 50 m Freistil gefeiert werden.

16 Uhr – Eigentlich wollten Trainer und Sportler schon längst zu Hause sein und Kräfte für den nächsten Tag sammeln. Doch Katja Mohr hatte es anders geplant. Durch schnelle 50 m Rücken im Vorlauf in 0:32,62 hatte sie sich in den Endlauf der schnellsten Frauen aus Baden-Württemberg geschwommen. Hier performte Katja Mohr abermals glänzend und ist nun offiziell achtschnellste Frau über 50 m Rücken in Baden-Württemberg. In ihren weiteren Rennen über 50 m Freistil in 0:28,67 und am Sonntag über 100 m Freistil und Rücken sowie 50 m Schmetterling in neuer Bestzeit in 0:30,90 mit Platz zwei zeigte sie ebenfalls was in ihr steckt.

Einen fulminanten Start erwischte mit 0:29,52 über 50 m Freistil in ihrem ersten Rennen des Tages Jasmin Schroll. Ihre Zeit bedeutet nicht nur Bestzeit, sondern auch die Qualifikationszeit für die Süddeutschen Meisterschaften Anfang Mai in Wetzlar. Die Freude war groß, als Jasmin Schroll ihre Zeit an der großen Anzeigetafel im Bad las.

Auch bei ihrem zweiten Rennen über 50 m Rücken wollte sie in gleicher Art und Weise nachlegen. Allerdings blieb Jasmin Schroll in 0:35,14 über Ihrer Bestzeit und erreichte Platz sieben. Ihre Schwester Alicia stellte sich den harten 200 m Lagen. Diese meisterte sie trotz krankheitsbedingtem Trainingsrückstand mit Bravour.

Optisch gut im Rennen

Zwei männliche Vertreter stellte der SC mit Linus Baader und Florian Bopp. Beide sprangen über 50 m Freistil ins Wasser. Den Anfang machte Florian Bopp, der optisch gut ins Rennen kam und mit 0:27,89 nur knapp über seiner vor zwei Wochen aufgestellten Bestzeit blieb. Laut Auswertung wurde seine Zeit wegen fehlerhafter Zeitmessung des Kampfrichters im Protokoll zum Nachteil des Sportlers auf 0:28,22 angepasst. Diese Regel tritt im Normalfall nicht auf, wurde aber bei Florians Lauf angewendet. Ähnlich erging es auch Linus Baader. In Heidenheim hatte er sich für die Süddeutschen Meisterschaften qualifiziert und wollte in Neckarsulm nachlegen Auch er blieb über 50 m Freistil in 0:26,97 nur 30 Zehntel über seiner persönlichen Bestleistung.

„Leistung kommt eben doch von leisten“ resümierte Trainer Alexander Jung. „Wer im Training fleißig trainiert und an seine Leistungsgrenzen herangeht, wird im Wettkampf belohnt.“ Die fünf Sportler haben sowohl im Training und beim Wettkampf super abgeliefert.