SC Delphin Aalen und die beachtliche Bilanz

Eine Großveranstaltung im Schwimmsportkalender war das 13. Karolinger Schwimmfest in Waiblingen, an dem 32 Vereine mit über 3400 Meldungen teilnahmen. Auch der Schwimmclub (SC) Delphin Aalen ging beim hochkarätig besetzten Wettbewerb mit 14 Schwimmern aus den Leistungs- und Nachwuchsgruppen an den Start.

Voll des Lobes war das Trainerteam Alexander und Daniela Jung über die größtenteils tollen Steigerungen und die guten Ergebnisse. Mit acht Medaillen, drei Finalläufen und drei Staffeln in unterschiedlicher Besetzung eine beachtliche Bilanz.

Erfolgreichster Einzelteilnehmer war Michael Hees (Jahrgang 2009), der in persönlichen Bestzeiten über 50 Meter Freistil in 0:35,69 und 100 Meter und 200 Meter Lagen jeweils auf dem Siegerpodest ganz oben stand. Dreimal Platz zwei über 50 Meter Brust und Schmetterling sowie 100 Meter Freistil spiegeln sein gutes Abschneiden wieder.

In Finallauf der D-Jugend erkämpfte sich Pauline Heineke JG 2007 über 50 Meter Brust die Bronzemedallie und Platz fünf im 50 Meter Freistil Rennen. Sie konnte sich gegenüber ihrem Vorlauf erheblich steigern und absolvierte trotz gesundheitlichem Handicap einen guten Wettkampf.

Dank ihres unermüdlichen Trainingseinsatzes lieferte Jasmin Schroll (2005) eine starke Performance ab. Besonders erfreulich war ihr Ergebnis über 50 Meter Rücken 0:34,21 und Platz fünf im Vorlauf. Im Finale verhalf ihr dann ein fulminanter Start sich abermals zu verbessern und Jasmin schlug als Vierte in 0:33,52 an. Jeweils knapp am Podest vorbei schwamm Alicia Schroll als Vierte über 200 Meter Lagen sowie Platz fünf über 100 Meter Rücken. Ebenfalls einen guten Wettkampf erwischten die Sprinter im Team Linus Baader, Florian Bopp und Maximilian Epple über 50 Meter Freistil in 0:26,38 und Platz sieben.

Steigerungen beim Brüderpaar

Der Aufwärtstrend machte auch vor dem Brüderpaar Lukas und Simon Thaler nicht Halt. Beide zeigten schon im Training eine gute Leistung und Willenskraft. So sind ihre enormen Steigerungen über alle Strecken die logische Konsequenz. Das Team wurde durch Julia Funk, Alisa Schäfauer, Verena Schlipf, Lucas Seibold, und Jarmaine-Lea Wischnewski komplettiert, die einen soliden Wettkampf ablieferten.

„Die Mannschaft ist zurzeit hungrig nach Erfolg und junge Nachwuchskräfte drängen durch klasse Leistungen nach vorne. Dieser Spirit hilft auch den arrivierten Kräften des SCD richtig in Schwung zu kommen und man kann auf die folgenden Wettkämpfe gespannt sein“, ist sich Trainer Alexander Jung sicher.