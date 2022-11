SC Delphin: 20 Goldmedaillen in Göppingen

Nach der Coronapause ist im schnellen Wasser der Barbarossa-Therme in Göppingen wieder das Carl-Herrmann-Gaiser-Gedächtnisschwimmen ausgetragen worden. Neun Aalener Delphine sind in einem Feld von 13 Vereinen und 140 Teilnehmern über die Einzelstrecken und einer Staffel auf die Startblöcke gestiegen. Die Aalener Schwimmer schlugen sich in diesem großen Feld beachtlich und nahmen im Gepäck 20 Gold-, sechs Silber- und vier Bronzemedaillen sowie einen dritten Platz in der 8x50-Meter-Mixstaffel mit nach Hause.

Das erfolgreichste Nachwuchstalent Michael Hees stand mit fünf Goldmedaillen ganz oben auf dem Podest und konnte über alle Strecken starke Bestzeiten erzielen. Seine Einzelergebnisse: 50 Meter (m) Schmetterling 32,40 Sekunden, 50 m Freistil 28,56 Sekunden, 100 m Freistil 1:01,17 Minuten, 200 m Freistil 2:15,67 Minuten und 100 m Lagen in 1:14,75 Minuten.

Ebenfalls mit vier Gold- und einer Silbermedaille zeigte Simon Thaler eine große Leistungssteigerung. Seine Ergebnisse: 50 m Freistil 26,91 Sekunden, 100 m Freistil 58,94 Sekunden, 200 m Freistil 2:13,29 Minuten, 100 m Brust 1:15,37 Minuten und 100 m Lagen 1:10,62 Minuten. Lukas Thaler schlug bei fünf Starts über 50 m Schmetterling in 28,10 Sekunden und 200 m Freistil in neuer Bestzeit mit 2:13,64 Minuten als Erster an und wurde über 100 m Freistil in der Zeit 59,26 Sekunden Zweiter. Über 50 m Freistil und 100 m Lagen war er nach wochenlanger Krankheit mit Platz vier und fünf sehr zufrieden.

Der jüngste Schwimmer des SC Delphin Aalen Luca Nussbaumer überzeugte beim ersten Wettkampf mit seinen Leistungen und wurde über 50 m Brust mit der Silbermedaille belohnt. Über die weiteren Strecken 50 m Freistil und 50 m Rücken sammelte er die erste Wettkampferfahrung.

Auch bei den Schwimmerinnen konnte Jasmin Schroll bei ihren fünf Starts jeweils die Konkurrentinnen hinter sich lassen und fünfmal den Wettkampf für sich entscheiden. Ihre Einzelresultate: 50 m Brust 37,09 Sekunden, 100 m Brust 1:23,79 Minuten, 50 m Rücken 35,26 Sekunden, 50 m Freistil 29,29 Sekunden und 100 m Lagen 1:16,20 Minuten. Lilli Bauer ging über 100m Rücken und Freistil sowie über die längeren Strecken über 200m Rücken und Freistil an den Start und zeigte konstante Leistungen. Über die 100m Freistil wurde sie mit der Goldmedaille und über 100m Rücken mit der Bronzemedaille gekürt.

Wettkampfneuling Elisabeth Berreth schwamm über 50m und 100m Freistil sowie 50m Rücken und freute sich über die Bronzemedaille.

Die Geschwister Lena und Finja Wiegand stellten wieder einmal Ihr Können unter Beweis. Finja nahm einen ganzen Medaillensatz mit nach Hause. Mit neuen Bestzeiten über alle Strecken und Platz 1 über 50m Freistil erstmals unter 30sec. in 0:29,82 und 200m Freistil in 02:26,10 sowie der Silbermedaille über 100m Rücken, der Bronzemedaille über 100m Freistil in 01:07,46 und dem vierten Platz über 100m Lagen war es ein erfolgreicher Wettkampftag.

Brustschwimmerin Lena Wiegand holte sich über 200m Brust den Sieg und wurde über 100m Brust und 200m Freistil mit der Silbermedaille geehrt, über 100m Freistil wurde sie Fünfte.

Einen spannenden Staffelwettkampf lieferte sich die 8x50m Freistil Mixedstaffel in der Besetzung Jasmin Schroll, Finja und Lena Wiegand, Lilli Bauer, Simon und Lukas Thaler, Michael Hees und dem schwimmenden Trainer Alexander Jung, die in der offenen Wertung sich am Ende den Platz drei erkämpften.

„Die sehr gute Trainingsarbeit trägt großartige Früchte. Wir haben in den vergangenen Wochen intensiv an Starts und Wenden gearbeitet. Die Verbesserungen der Delphin-Beinarbeit war hierbei eine Schlüsselposition“, resümierte das Trainerteam.