SC Delphin überzeugt in Heidenheiem

Das Schwimmfest in Heidenheim gehört fest in den Terminplan des SC Delphin Aalen. „Der Wettbewerb ist eine super Gelegenheit, um sich auf der 50 Meter-Bahn zu beweisen und Pflichtzeiten für kommende Meisterschaften zu erreichen“, erklärt der Trainer Alexander Jung

So waren auch in diesem Jahr 19 Sportler der Aalener Delphine am Start. Besonders erfreulich liefen die 50 Meter (m) Freistil der Männer. Hier konnte sich Linus Baader in 26,59 Sekunden die Qualifikation für die Süddeutschen Meisterschaften in Wetzlar sichern. Mit Florian Bopp gelang in Heidenheim einem weiteren Sprinter die Qualifikation für die baden-württembergischen Meisterschaften Neckarsulm. In 27,38 präsentierte sich der Unterkochener prächtig.

Bei den Frauen konnten sich vor allem Jasmin Schroll und Katja Mohr hervorheben. Jasmin Schroll konnte neue Bestzeiten über 100 m in 01:06,23 und 200 m Freistil in 02:29,95 sowie 50 m Brust in 0:38,63 und Rücken in 0:34,08 erzielen. Katja Mohr erzielte gute Zeiten und schwamm im 50 m Freistil und Rückenrennen jeweils knapp an ihre Bestzeit heran. Über 50 m Brust konnte sie diese um 0,56 unterbieten. Über 200 m Lagen wurde Alicia Schroll in ihrem Jahrgang mit Platz zwei belohnt. Auch die Nachwuchsschwimmer Michael Hess und Clement Hermann wussten zu überzeugen. Hermann konnte über 50 m Freistil in 0:38,00 und 50 m Rücken in 0:52,18 Bestzeiten erringen. Hess war besonders schnell über 50 m Schmetterling in 0:42,59, 50 m Freistil in 0:35,11, 100 m Freistil in 01:16,64 sowie 100 m Brust in 01:46,09 unterwegs und konnte mit einer Gold- und Bronzemedaille nach Hause fahren.

Überzeugendes Brüderpaar

Beim Brüderpaar Lukas und Simon Thaler wusste vor allem Lukas zu überzeugen. Seine Zeiten über 100 m Freistil in 01:07,39 und im 50 m Freistil Rennen in 0:29,02, 100 m Brust und 50 m Rücken bedeuteten über alle Strecken neue Bestzeiten. Sein jüngerer Bruder Simon hatte mit der langen Bahn zu kämpfen und blieb leicht hinter seinen Meldezeiten, konnte aber über 50 m Freistil mit Bestzeit in 0:33,53 überzeugen.

Das SC-Team wurde durch Aurel Baader, Nils Bauer, Lucas Seibold, Lilli Bauer, Hanna Bäurle, Julia Funk, Maaike und Noor Overbeeke, Alisa Schäfauer und Jarmaine-Lea Wischnewski komplettiert.

Dabei konnten die Sportler gute Zeiten und persönliche Bestleistungen über zahlreiche Strecken erzielen.