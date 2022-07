Sax-Tofa-Biergarten wird im Winter zum „Glühgarten“

Der 500 Quadratmeter große Sax-Tonfabrik-Biergarten, der auch über den Kocher-Rad-Weg zu erreichen ist, ist zu einem beliebten Ziel von Aalenern und auswärtigen Besuchern geworden. Auch Jens Kaufmann, der mit drei Kompagnons die Bewirtung übernommen hat, ist mehr als zufrieden. Und er hat noch einiges vor. Unter anderem soll der zwischen 160 und 180 Plätze fassende Biergarten als „Glühgarten“ mit Feuertonnen, Heizpilzen und Glühweinständen auch im Winter bespielt werden.

Bis dahin ist allerdings noch Zeit. Jetzt sollen die Gäste erst einmal die Veranstaltungen genießen, die im Sommer geplant sind. Nach dem Open-Air-Auftritt der Band The Chaps am 28. Mai spielt am kommenden Samstag, 16. Juli, ab 19 Uhr die Formation Acoustasonixs. Der Eintritt ist frei. Weitere Open-Air-Konzerte sind geplant, sagt Kaufmann. Am 29. Juli tritt im Sax-Tonfabrik-Biergarten der Sänger und Songwriter Steve Rödel auf, am 20. August spielt hier erneut die Band The Chaps.

Einiges vor haben Kaufmann und sein Team, zu dem seit 1. Juni auch der ehemalige Koch der „Bierhalle“ und des einstigen Lokals „Das Deck“, Steffen Löwenau, zählt, auch mit Blick auf die Fußball-WM, die am 21. November beginnt. Neben Public Viewing wird es ebenso wie im kommenden Winter neben Feuerstellen Stände mit Glühwein, Grillwurst und Co. geben.