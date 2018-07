Sauter sprintet auf Heimstrecke zum Titel

Die Kreismeisterschaften der Leichtathleten haben mit idealem Wettkampfwetter begonnen. Doch dann sorgte ein Gewitter zur Mittagszeit für Land unter im im Hüttlinger Stadion und eine Unterbrechung der Wettkämpfe. Dennoch wurden die Ostalb-Kreismeisterschaften mit 250 Teilnehmern aus elf Vereinen und LGs regulär beendet.

Die erfolgreichsten Vereine waren die LG Staufen mit 36, DJK SG Wasseralfingen mit 21, LG Rems-Welland mit 16, die LSG Aalen mit 14 und der TSV Oberkochen mit zehn Titeln. Beim Gastgeber sprintete Noah Sauter (U 18) mit einer persönlichen Bestleistung von 11,72 Sekunden zum Sieg über 100 Meter und schaffte damit einen Eintrag in die württembergische Bestenliste. Drei jugendliche Athleten erkämpften sich die Qualifikation zur Teilnahme an den Deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock und Wattenscheid. Toni König von der LSG Aalen (U 18) warf den 700 Gramm Speer auf sagenhafte 58,29 Metern und darf nach Rostock fahren.

Hannes Abele vom TSV Hüttlingen erreichte mit einer persönlichen Bestleistung über 300 Metern in 38,41 Sekunden die Teilnahme an den Deutschen Jugendmeisterschaften in Bochum-Wattenscheid in der Altersklasse M 15 und die dritte Spitzenleistung zeigte Lukas Bader (M 15) von der LG Staufen bei seinem letzten Sprung mit 6,23 Metern. Er darf ebenfalls mit dieser persönlichen Bestleistung zu den Deutschen Jugendmeisterschaften in Bochum-Wattenscheid.

Hannes Abele war auch Schnellster über 100 Meter in 11,94 Sekunden und stieß siegreich die Kugel mit 10,37 Metern über die Schwelle von zehn Metern in dieser Altersklasse. Für die Zuschauer besonders spannend wurde es bei den Staffeln. Der TSV Oberkochen I mit Kevin Bihlmaier, Samuel Friedl, Max Pfütze und Till Lattermann liefen eine Top-Leistung über 4x75-Meter in der Altersklasse U 14 mit 40,83 Sekunden, was einen Eintrag in die Württembergische Bestenliste brachte. Dies erreichte auch die Staffel WJ U 18 der STG Hüttlingen-Wasseralfingen über 4x100-Meter mit Leana Scholz, Mia Jettke, Maja Scholz und Lea Albrecht in einer Zeit von 52,26 Sekunden.

Schnellster Sprinter bei den Schülern über 75 Meter war Leon Hofmann von der LG Staufen mit 10,16 Sekunden. Den Speerwurfsieg M 14 sicherte sich Alexis Neher (Hüttlingen) mit 25,85 Metern und Till Lattermann (M 11) vom TSV Oberkochen sicherte sich den Sieg mit dem Schlagball 80 Gramm mit 42,50 Metern. Über 50 Meter waren Till Lattermann (M 11) von der DJK-SG Wasseralfingen in 7,85 Sekunden und Levent Aziret (M 10) in 8,10 Sekunden die Schnellsten.

Bei der Jugend U 20 sprintete Jule Abele (LSG Aalen) mit 12,69 Sekunden mit persönlichen Bestleistung zum Sieg und zeigte auch über 200 Metern ihre Sprintqualitäten mit einer Zeit von 26,36 Sekunden. Gut für die württembergische Bestenliste ist auch der Kugelstoß mit 13,69 Metern von Milaine Ammon (W 15) von der LG Staufen einen Eintrag wert. Dies gilt für den Weitsprung von ihrer Vereinskameradin Anna-Marie Jas (W 13) mit der Weite von 5,11 Metern.

Hanna Schaub (W 13) vom TSV Oberkochen schleuderte den Speer 27,50 Meter weit und steht damit auch in der Bestenliste. Dreifache Kreismeisterin wurde Leonie Kroter (W 12) von der DJK-SG Wasseralfingen in 10,80 Sekunden über 75 Meter, im Hochsprung mit 1,36 Meter und im Weitsprung mit 4,45 Meter. Vom Ausrichter ist das vielseitige Talent Luisa Schulz (W 11) hervorzuheben. Sie musste sich über 50 Meter in 7,91 Sekunden nur knapp hinter Leni Franz von der TSB Gmünd geschlagen geben, entschied aber die 800 Metern in 3:04,49 Minuten für sich. Den Weitsprung verlor sie mit 4,04 Metern gegen ihre Konkurrentin Leni Franz, die 4,31 Metern vorlegte.