In der sehr langen Kampagne 2019 starten die Sauerbachnarren zum Ende und zum Höhepunkt der närrischen Tage durch. Nach einer Pause von 18 Jahren wird der Rosenmontagsball wieder ins Leben gerufen.

Rund 80 aktive Mitglieder haben die Sauerbachnarren in ihren vier Gruppen, der Kindergarde, der Prinzengarde, dem Elferrat und beim Fußvolk. Das Hauptaugenmerk gilt ihren Hallenveranstaltungen.

Am Gumpendonnerstag, 28. Februar, dem Highlight der Sauerbachnarren im Faschingskalender, wird es bei der Gumpendonnerstagsparty im gesamten Vereinsheim auch in diesem Jahr wieder heiß hergehen mit Guggamusik, Livebands und Bars.

Am Samstag, 2. März, findet zunächst der Kinderball statt. Clowns führen durch das abwechslungsreiche Programm mit Spielen, Fotobox und vielem mehr.

Ebenfalls am Samstag, 2. März, heißt am Abend die Devise „Viel Programm und viel Tanz“. Abwechslungsreiches erwartet die Besucher bei den Vorführungen und bei der musikalischen Unterhaltung. Gezeigt werden die Auftritte der TSG-Gruppen sowie von den Gästen aus Weiler in den Bergen und der AG Gmender Fasnet.

Am Montag, 4. März, laden die Sauerbachnarren nach 18 Jahren Pause erstmals wieder zum Rosenmontagsfasching ein. Aus zwölf verschiedenen Vereinen aus dem ganzen Ost-albkreis wird es insgesamt 18 Programmpunkte geben.