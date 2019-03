Über eine 46-jährige Faschingstradition seien die Sauerbachnarren der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach sehr stolz. Dies betonte Faschingspräsident Ingo Ulmer in der voll besetzten TSG-Narhalla.

Pünktlich um 19.31 Uhr marschierten die Garden und die Elferräte der Sauerbachnarren und den Gästen aus Weiler in den Bergen ein. Anschließend startete das große Programm mit Auftritten zahlreicher Akteure, das durch Tanzrunden der Band „Luckies“ aufgelockert wurde. Die Kindergarde zeigte mit viel Freude eine ausgefeilte und gelungene Choreographie, genauso wie die Nachwuchs-Sportakrobaten mit ihrem Highschool Musical-Auftritt. Der Elferrat aus Weiler in den Bergen wusste mit zehn kleine Elferlein zu unterhalten.

The greatest Showman hat es den Sportakrobaten angetan, Zugaben und Zusatzwünsche des Präsidenten waren garantiert. Ein Augenschmaus waren die 13 Mädels der Prinzengarde aus Weiler. Zum ersten Mal waren am Faschingssamstag in Hofherrnweiler dabei: Der Hofstaat mit Prinzengarde der AG Gmender Fasnet. Gekonnt die Auftritte der Prinzengarde und Funkenmariechen Bibbi, umrahmt vom Prinzenpaar Janine und Thomas sowie Zeremonienmeister Max der Amüsante.

Einen fast nicht enden wollenden Auftritt zeigten die Westside Daddys. Dirty Daddy Dancing wurde auf die Bühne gezaubert, Filmszenen gekonnt nachgespielt. Kampfkunst bei einen Faschingsauftritt, so etwas gibt es bei der TSG. Die Taekwondo-Abteilung zeigte, wie man Bretter auch ohne Werkzeug zerteilt in „Sonnwittchen und die 7 Kampfzwerge“.

Eine Horrorshow vom Feinsten führte dann zur vorgerückten Stunde das Männerballett aus Weiler auf. Anschließend bahnte sich die heimische Prinzengarde ihren Weg durch das Publikum auf die Bühne. Ein traditioneller Marsch-Gardetanz wurde zum Besten gegeben.

Den Abschluß machte der „Schlelferbrat“, eine Auftrittsgemeinschaft aus Schleuderbrettakrobaten und Elferrat. Höchste sportliche Elemente wechselten mit Klamauk. Beifallsstürme waren garantiert. Im Luftballonregen fand das große Finale statt.