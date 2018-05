Sauerbachnarren lassen es nochmals so richtig krachen

Mit dem Kinderball und dem großen Samstagsabendfasching haben die Sauerbachnarren der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach ihre diesjährigen Faschingsveranstaltungen beendet. Beim Kinderfasching agierte gewohnt souverän DJ Bird am Plattenteller. Premiere an der Abendveranstaltung hatten die Luckies, die mit ihrem Repertoire für eine gelungene Abwechslung zwischen den Programmblöcken sorgten. Bevor am Abend die Erwachsenen auf ihre Kosten kamen, war die TSG-Halle erst einmal fest in Kinderhand. Kindergarde, Funkenmarichen, Showtanz, Sportakrobatik und Fit+Dance4Kids sorgten für einen gelungenen Auftakt.

Exakt um 19.39 Uhr marschierten der Hofstaat um Prinzessin Sabrina I. und Präsident Ingo Ulmer mit der Kinder- und Prinzengarde und den Sauerbach-Pfitza auf die Bühne. Umrahmt wurde das Ganze von den Gästen aus Weiler in den Bergen und dem Prinzenpaar Lilly I. und Marc I. von den Haugga-Narra Essingen.

Es geht in den Orient

Nach der Begrüßung eröffneten die Kindergarde und Funkenmariechen Luisa das Programm. Im ersten Programmblock zeigte die Showtanzgruppe Select ihr Können. Die guten Freunde aus Weiler in den Bergen überzeugten mit ihrem Gardetanz, begrüßt wurde hier das Prinzenpaar Elena I. und Jürgen der III. Musikalisch endete der erste Teil durch den Fanfarenzug der Haugga-Narra Essingen mit ihrem musikalischen Leiter Phillip Weller und Fanfarenzugleiter Thomas Holz.

Die Sportakrobaten entführten im zweiten Block mit Aladin in orientalische Welten. Teil der Auftrittscrew hier waren Eric von Wachter und Johannes Weiße, Kandidaten zum Sportler des Jahres in Aalen. Der Elferrat der Sauerbachnarren startete ein Sommer-Special des Fernsehgartens, moderiert von Mike Gschwinder. Leider kam es nicht zum angekündigten Eintrag ins Guiness Buch der Rekorde, die Bedingungen waren an diesem Tag für Extremsportler Heiko einfach nicht gut genug.

Black-Peppers-Girls feiern Premiere

Das Männerballett aus Weiler in den Bergen, letztjährige dritte bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften, überzeugte mit ihrem „Weilers 13“ Auftritt. Ein Augenschmauß in diesem Jahr die Dancing Queens des Elferrates aus Weiler in den Bergen mit ihrem Abba-Medley. Voll des Lobes über ihre zahlreichen sehr guten Auftritte in diesem Jahr dann Präsident Ulmer über die Prinzengarde der Sauerbachnarren unter der Leitung von Karo Woldai.

Eine weitere Premiere feierten die Black-Peppers-Girls der neuen TSG-Abteilung Taekwondo. Eine Mischung aus Kampfkunst und Hip-Hop im Stile von Indiana Jones kam beim Publikum sehr gut an. Zur guten Tradition mittlerweile gehört der Auftritt der Westside-Daddys. Die einstudierte Tanzshow „Time for Rocky“ nahm alle mit in ihren Bann. Kurz vor dem Finale gaben die Schleuderbrettler ihr Comeback auf dem TSG-Fasching. Mit ihrem Bud-Spencer-Medley zeigten sie Saltos und Klamauk von der besten Seite, wie es nur bei der TSG möglich ist.