Sattelzugfahrer übersieht anderes Fahrzeug

Der Fahrer eines Sattelzugs hat am Donnerstag gegen 13.35 Uhr in der Schleifbrückenstraße einen Unfall verursacht. Beim Zurücksetzen stieß er mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 1500 Euro.

Ein Sattelzugfahrer hielt seinen Lkw am Donnerstagmittag gegen 13.15 Uhr auf der Schleifbrückenstraße in Höhe der Einmündung Hopfenstraße an. Als er sein Fahrzeug danach ein Stück zurücksetzte, übersah er den zwischenzeitlich hinter ihm stehenden Pkw Peugeot eines 23-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.