Sattelzug streift Omnibus

Rund 3000 Euro Schaden sind bei einem Unfall am Donnerstagvormittag in der Gartenstraße entstanden. Ein 84-Jähriger bog gegen 11 Uhr in der Gartenstraße mit seinem Sattelzug in Richtung eines Parkplatzes ab. Dabei schwenkte der Sattelauflieger aus, sodass dieser einen vorbeifahrenden Omnibus streifte.