Sattelzug prallt gegen Sprinter

Ein Schaden über 50 000 Euro ist am Mittwoch bei einem Unfall bei Untersontheim entstanden. Ein Sattelzug prallte dabei gegen einen Sprinter.

Ein 24 Jahre alter Fahrer des Sprinters war von Hausen Richtung Untersontheim unterwegs, als er an der Kreuzung die Vorfahrt eines Sattelzuges missachtete. Der 61 Jahre alte Lasterfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern – in der Folge drehte sich der Sprinter und wurde von der Straße geschoben. An dem Sprinter entstand ein Schaden von 10 000, an dem Sattelzug ein Schaden von rund 40 000 Euro. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde einbehalten. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.