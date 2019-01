Sattelzug mit 22 Tonnen Bananen auf der A6 umgekippt - Fahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall in der Nacht zum Dienstag auf der A6 ein Sattelzug mit rund 22 Tonnen Bananen umgekippt.

Der Fahrer des Sattelzuges war gegen 1.45 Uhr in Richtung Nürnberg unterwegs, als er kurz nach Satteldorf wohl aufgrund einer Unaufmerksamkeit nach rechts in den Grünstreifen geriet. Dort kippte der Sattelzug um. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst samt Notarzt versorgt und stationär in ein Krankenhaus aufgenommen.

Mehrere Hundert Liter Diesel ins Erdreich geflossen

Durch den Unfall wurde der Tank der Zugmaschine beschädigt, wodurch mehrere hundert Liter Diesel ins Erdreich liefen. Die Bergung dauert auch am Morgen noch an, laut Aalener Polizei ist der rechte Fahrstreifen gesperrt, der Verkehr kann die Unfallstelle aber ohne Behinderungen passieren.

Bananen werden von Hand umgeladen

Die Bananen werden derzeit händisch umgeladen. Danach erst kann der Sattelzug aufgerichtet und abgeschleppt werden. Womöglich muss wegen des ausgelaufenen Treibstoffs noch Erdreich abgegraben werden. Eine Bewertung durch einen Vertreter der Umweltbehörde steht noch aus. Die Bergungsmaßnahmen dauern schätzungsweise bis zur Mittagszeit an, teilt die Polizei mit.

Neben Vertretern der Autobahnmeisterei war auch die Feuerwehr Crailsheim mit sieben Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.