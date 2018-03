Sattelzug blockiert Straße

Ein Sattelzug blockierte hat Donnerstagnachmittag die Industriestraße blockiert. Der mit 24 Tonnen beladene Sattelzug startete in Unterkochen und wollte gegen 13.15 Uhr von der Industriestraße in die Ulmer Straße einbiegen. Wegen eines Bedienfehlers löste sich plötzlich der Auflieger von der Zugmaschine und blockierte die Straße. Der Auflieger musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Fahrbahn war bis etwa 16 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Der geringe Schaden am Fahrzeug und Straße wurde auf ungefähr 2000 Euro beziffert. Der verantwortliche Fahrer entrichtete eine Sicherheitsleistung in Höhe von 150 Euro.