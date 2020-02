Sattelauflieger mit Zirkuszelt gestohlen

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 28. Januar und Sonntag, 16. Februar, haben Diebe einen Sattelauflieger des Herstellers Frühauf gestohlen, an dem das französische Kennzeichen 2300TQ69 angebracht war. Der Sattelauflieger war auf dem Gelände eines Betriebes in der Bahnhofstraße in Böbingen abgestellt. Der Auflieger war mit einem Zirkuszelt samt Manege, Sitz- sowie Stahlkonstruktionen beladen. Das ist Zelt ist blau mit einem gelben Stern an der Spitze sowie gelbem Zickzackmuster an den Seitenwänden. Der Wert der Gegenstände samt Auflieger wird auf 50 000 Euro beziffert. Hinweise auf die Diebe sowie den Verbleib des Aufliegers samt Zelt erbittet der Polizeiposten Heubach unter Telefon 07173/8776.