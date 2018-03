Für die Bundesliga-Keglerinnen des KC Schrezheim ging es am Sonntag gegen den KV Liedolsheim um Platz zwei in der Bundesliga. Mit 6,5:1,5 und 3360:3292 haben die Mädchen um Trainer Wolfgang Lutz alles gezeigt und sich das Ticket zum Europapokal nach Sarajewo gesichert.

Der Start von Sissi Schneider und Saskia Barth war spannend. Schneider hatte es mit Samantha Jones zu tun, die ihr Paroli bot. So musste sie die erste Bahn knapp abgeben. Dann aber spielte Schneider ihre Erfahrung aus. Mit gezielten Würfen spielte sicherte sie sich eine Bahn nach der nächsten, so war es am Ende auch der erste Punkt für Schrezheim. Saskia Barth und Sandra Sellner spielten auf Augenhöhe. Es ging immer hin und her. So teilten sie sich die Sätze, da beide auch noch die gleiche Gesamtholzzahl hatten, auch noch die Punkte.

Verena Schupp und Laura Runggatscher sollten den Sieg gleich eintüten. Genauso legten sie los. Schupp musste gegen Yvonne Schneider alles zeigen. In die Vollen lagen beide immer gleich auf, doch dann zeigte Schupp ihr Talent und sicherte sich alle Bahnen. Laura Runggatscher hatten gleich vom Start an alles im Griff. Doch dann bäumte sich ihre Gegnerin Jessica Dreher nochmals auf. Der große Vorsprung von Runggatscher zeigte Wirkung, am Ende reichte es auch für sie mit dem Punktgewinn.

Alles oder nichts

Jetzt galt es um alles oder nichts. Für die Schrezheimerinnen sah es schon sehr gut aus. Der Vorsprung war groß und sie benötigten nur noch einen Punkt für das Ticket nach Sarajewo. Daniela Frenzel hatte gegen Melina Zimmermann mit 603 Kegel das Nachsehen und musste den Punkt ziehen lassen. Nun lag es an Kathrin Lutz. Schon die erste Bahn war Richtungsweisend. Diese gewann sie mit 23 Kegel Vorsprung.

Dann versuchte Sandra Sellner nochmals heranzukommen. Doch Lutz ließ keine Spannung aufkommen. Gekonnt spielte sie ihr Spiel und holte sich auch diese Bahn. Nun war der Kampfgeist gebrochen und Lutz konnte frei aufspielen. Mit 172 auf der dritten Bahn zeigte sie alles und der Sieg war sicher. Am Ende knackte sie sogar noch die 600 Marke. Ein tolles Spiel, welches die Schrezheimerinnen von Anfang an dominierten. Jetzt kann nächste Woche beim letzten Spiel in Bamberg alles passieren. Platz zwei ist sicher.

Wenn man bedenkt, mit welchen Verletzungsausfällen die Mädchen zu Beginn der Runde zu kämpfen hatten, ist dieser zweite Platz umso höher einzuschätzen. Auch Trainer Wolfgang Lutz ist begeistert: „Meine Mannschaft hat an einem Strang gezogen und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Insbesonders lag der Druck auf Kathrin Lutz, die den Punkt genauso holte wie wir es gehofft haben. Und das mit einer Glanzleistung! Natürlich auch Hut ab vor Daniela, die hat ihr Sache sehr gut gemacht. Da gibt es nur noch eines zu sagen: Sarajewo, Schrezheim ist dabei!“