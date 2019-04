Sankt-Pauli-Fan wirft Bierflasche auf Jugendliche

Eine junge Frau ist im Wasseralfinger Bahnhof von einer Bierflasche getroffen worden.

Die 16-Jährige und ihr 15 Jahre alte Begleiter stiegen am Sonntag gegen 17.30 Uhr aus dem Zug und liefen an den Abteilen vorbei in Richtung Ausgang. Ein 39-Jähriger, der ebenfalls im Zug saß, öffnete die Türe und warf eine halbvolle Bierflasche aus dem Zug. Die 16-Jährige wurde von der Flasche am Kopf getroffen. Zwischen den beiden Jugendlichen und dem Mann, bei dem es sich um einen Fußballfan des Vereins Sankt Pauli handelte, kam es daraufhin zu einem Streitgespräch.

Polizeibeamte trafen den Flaschenwerfer im Ellwanger Bahnhof an und nahmen ihn mit zum Revier. Nach die Beamten seine Personalien aufgenommen hatten, durfte der erheblich betrunkene Mann seine Heimreise fortsetzen.