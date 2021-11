Sankt Martin am Limesmuseum

Nach einem Jahr Pause wird die traditionelle Martinsfeier in Aalen wieder abgehalten. Die Stadt veranstaltet gemeinsam mit der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde die Feier rund um Sankt Martin am Donnerstag, 11. November, um 17.30 Uhr auf dem Kastellgelände im Außenbereich des Limesmuseums. Dabei wird die Geschichte vom heiligen Martin aufgeführt, der als römischer Soldat in einer kalten Winternacht seinen Mantel mit einem Bettler teilte. Das Programm wird gestaltet von den Vertretern der beiden Kirchen, dem Reiterverein Aalen sowie den Mitgliedern der Jugendkapelle Aalen.

Für die Teilnahme müssen die Kontaktdaten erfasst werden. Der Zugang erfolgt nach Vorlage eines aktuellen Geimpft-, Genesenen- oder Testnachweises je nach aktueller Einstufung im dreistufigen Corona-Warnsystem (Basis- und Warnstufe). Das 2G-Modell greift in der Alarmstufe.

In Wasseralfingen ist aufgrund der aktuellen Situation in diesem Jahr jede Familie für sich eingeladen, das Martinsfest zu feiern. Dazu eröffnen am 11. November zwischen 16.30 und 18.30 Uhr drei Stationen, zu denen Familien eingeladen sind. Die erste Station wird im Alten Kirchle sein, diese wird sich um die Geschichte der Mantelteilung drehen. Die zweite Station befindet sich bei der Weitbrechtschule. Dort geht es um die Martinsgänse. An der dritten Station wird es vor dem Haupteingang von Sankt Stephanus einen kleinen Abschluss geben. Kinder und ihre Eltern können ihren eigenen Laternenumzug machen und an den Stationen vorbeikommen. Dort warten auch kleine Überraschungen zum Mitnehmen. Die zu diesem Zeitpunkt gültigen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung sind einzuhalten.

In den weiteren Aalener Ortsteilen sind aufgrund der derzeitigen Pandemie-Situation keine öffentlichen Feiern geplant.