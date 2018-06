Sankt Maria hat ein eigenes Kirchenbier

Die katholische Kirchengemeinde Aalen ist um eine Attraktion reicher: Albrecht Barth von der Aalener Löwenbrauerei hat speziell für den Umbau von Sankt Maria ein neues, süffiges und naturtrübes Bier kreiert und gebraut – das „SaMaBi“ (Sankt-Maria-Bier).

Die umfangreiche Sanierung der Marienkirche erfordert einen hohen Spendenbeitrag der Kirchengemeinde. Bei der Suche nach Ideen für Spendenaktionen wurde die eines eigenen Kirchenbiers geboren. Ein tschechisches Leitwort hat dabei inspiriert: „Wo man Bier braut, da lässt sich’s gut leben.“ Nachdem Albrecht Barth für die Idee offen war, begann für das Förderteam Sankt Maria die Arbeit: Ein Vorder- und Rückenetikett musste gestaltet werden, Texte mussten erdacht, die Organisation musste übernommen werden. So sorgte Stefan Kasper für den originellen Namen sowie den schwäbischen Spruch. Volker Köhler brachte seine Kompetenzen am Computer ein und das Etikett.

20 000 Flaschen mit je 0,33 Liter warten nun darauf, über den Sommer hinweg in durstige Kehlen zu fließen. Ziel der Aktion ist es, Begegnungen zu schaffen, bei denen die Gemeinde sich bei einem Glas Bier zu Austausch und Gespräch trifft. Getragen wird sie vom Förderteam Sankt Maria, das zurzeit aus fünf Frauen besteht.

Das Förderteam will darüber hinaus die Gemeinde zusammenbringen und plant und organisiert dazu weitere Aktionen auch zur Gewinnung von Spendengeldern.

„Cervisiam bibat“ (man trinke Bier) schrieb bereits die heilige Hildegard von Bingen im 12. Jahrhundert in ihrem medizinischen Werk „causae et curae“. Unter diesem Motto steht nun die Erstverkostung des Bieres. Die Kirchengemeinde Sankt Maria lädt dazu zu einer Hocketse am Sonntag, 10. Juni, im Anschluss an ein musikalisches Abendgebet der Frauenschola um 18 Uhr in Sankt Maria ein. Dort gibt es dann ein Vesper und das neue Bier.