Sanierung der Stadtbibliothek macht Fortschritte

Für rund 220 000 Euro wird die Stadtbibliothek Oberkochen derzeit umfassend saniert. Die Arbeiten liegen im vorgegebenen Zeitrahmen, so dass die Neueröffnung voraussichtlich im September erfolgen kann. Bis dahin ist die Bibliothek weiterhin interimsweise im Schillerhaus (Heimatmuseum) untergebracht.

Einen großen Schritt wollen die Verantwortlichen in der kommenden Woche machen, wenn die neue Treppe geliefert und eingebaut wird. Anschließend müssen noch die Schreiner-, Elektro- und Bodenarbeiten ausgeführt werden, ehe das große Einräumen der Möbel und Medien beginnen kann. Für den Umzug vom Schillerhaus, in dem gerade rund 3000 Medien ausgeliehen werden können, bis zur Eröffnung planen Bibliotheksleiterin Anja Cheswick und Mitarbeiterin Heike Oswald gute drei Wochen ein. „Wir müssen uns auf eine neue Situation einstellen und werden auch die Sachgebiete neu einrichten“, so die Leiterin. Die Bibliothek soll dann als attraktiver Ort der Kommunikation mit EDV-Plätzen und mit mehr als 14 000 Medien zur Verfügung stehen.

INFO:

Foto „Sanierung Juli 2020 (1)“

Bildunterschrift:

Die Stadtbibliothek in der Aalener Straße wird derzeit aufwändig renoviert und auf den neuesten technischen Stand gebracht. Architekt Bernd Merz, Projektleiter Ralf Goisser und Bibliotheksleiterin Anja Cheswick (von links) besichtigen die Baustelle. (Foto Stadt Oberkochen)