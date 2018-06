Sandra Wagner bekommt Hochschulpreis

Für ihre hervorragende wissenschaftliche Arbeit ist Sandra Wagner, Absolventin an der Hochschule Aalen im Studiengang Augenoptik und Hörakustik, mit dem Hochschulpreis von Binder Optik ausgezeichnet worden. Den Preis nahm sie am Mittwoch von Generalkonsul Helmut Baur, dem Geschäftsführenden Gesellschafter bei Binder Optik, vor Vertretern aus Wirtschaft und Hochschule entgegen. In ihrer Bachelorarbeit beschäftigte sie sich mit der Vermessung von Kontaktlinsen.

Der mit 1500 Euro dotierte Preis wird seit 20 Jahren im Zwei-Jahres-Turnus vergeben. Man brauche diese Förderer und Preise, hatte Hochschul-Rektor Gerhard Schneider in seiner Begrüßung betont. Für Schneiders Vorgänger Ekbert Hering passt die Preisträgerin „zu 100 Prozent“ ins Profil der Hochschule, genauso wie der Überbringer des Preises Helmut Baur: „bodenständig, heimatverbunden, aber international tätig“. Für Studiendekan Jürgen Nolting ist diese Preisverleihung eine „ganz besonderer Ehre und Freude“, die auch das Ansehen der Hochschule weiter stärke. Ulrike Paffrath, Betreuerin der Bachelorthesis, nannte eine ganze Reihe an Adjektiven, die alle zur Preisträgerin passten. Darunter „extrem fleißig und kreativ“, hochkompetent und ausgesprochen teamfähig. Sie habe eine hervorragende Abschlussarbeit abgeliefert, die sich auch dadurch von anderen Bachelorarbeiten unterscheide, dass sie bereits in englischer Sprache publiziert wurde.

Das Thema der Arbeit lautet „Power Profiles of Single Vision and Multifocal Soft Contact Lenses“. Grob erklärt hat die Preisträgerin sogenannte mulitifokale (mehrfach fokussierende) Kontaktlinsen verschiedener Hersteller untersucht und vermessen. Dabei hat sie teils starke Abweichungen von den Sollwerten festgestellt. Ein Schluss aus diesen Ergebnisse kann – vereinfacht ausgedrückt – beispielsweise sein, dass manche Kontaktlinsen noch nicht für Kinder und Jugendliche geeignet sind.