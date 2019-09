Sandra Bretzger leitet Kappelbergschule

Sandra Bretzger, bisher Lehrerin an der Langertschule in Aalen, ist zur neuen Rektorin der Kappelbergschue in Hofen bestellt worden. Das teilt das Staatliche Schulamt Göppingen mit. Das Regierungspräsidium Stuttgart habe die Stelle des Rektorats mit Wirkung zum 1. August wieder besetzt, heißt es darin.

Nach dem Abitur am Peutinger-Gymnasium Ellwangen studierte Bretzger an der Pädagogische Hochschule Ludwigsburg Lehramt für Grund- und Hauptschule. Erste berufliche Stationen warenb danach in Wendlingen, Rot am See und Weilheim. Zurück im Ostalbkreis, war Sandra Bretzger an der Greutschule in Aalen und weiteren Schulen tätig, bevor sie an die Langertschule in Aalen kam. Neben ihrer Tätigkeit als Klassenlehrerin betreute sie hier den Fachbereich Mathematik und die Aktion „Lesedrachen“ und war unter anderem als Sicherheits- und Brandschutzbeauftragte und im schulinternen Krisenteam tätig, außerdem verantwortlich für die Kooperation Schule-Verein.

In ihrer Freizeit engagiert sie sich ehrenamtlich als Übungsleiterin im Bereich Kinderturnen sowie bei der Nabu-Ortsgruppe Aalen. Seit 2014 gehört sie als Stadträtin in der Fraktion der Grünen dem Aalener Gemeinderat an.