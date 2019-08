An diesem Samstag (14 Uhr) treffen im Walter-Reinhard Stadion in Sandhausen mit dem SV Sandhausen II und den Sportfreunden Dorfmerkingen zwei Aufsteiger aufeinander. Die Gastgeber haben bisher zwei Punkte erreicht und streben gegen die Sportfreunde, mit dem Heimvorteil im Rücken, den ersten Oberliga Sieg an. Bisher waren die Gegner des Gastgebers mit FSV 08 Bissingen, CFR Pforzheim, SV Göppingen und Stuttgarter Kickers ausnahmslos Spitzenteams der Liga und in allen Partien waren die Leistungen der U 23 des SV Sandhausen sehr beachtlich.

Die Mannschaft um Trainer und Ex-Profi Frank Löning ist schwer einzuschätzen und völlig unberechenbar. Es ist davon auszugehen, dass, nachdem die Bundesligamannschaft bereits an diesem Freitag spielt, einige Kaderspieler in der Mannschaftsformation auftauchen. Bisher haben mit Zauner, Taffershofer, Verlaat, Klingmann und Hauk Profispieler im Sandhäuser Oberligateam ihre Einsätze gehabt.

Schwerstarbeit für Dietterle-Elf

Alle Spieler des SV werden im Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet und der Aufstieg in die Fußball Oberliga war ein wichtiger Schritt in der Fortbildung. Alle Akteure im Sandhauser Lager müssen sich beweisen und auf die Schützlinge von Trainer Dietterle wird beim Spiel, Schwerstarbeit zukommen.

Neben den Langzeitverletzten, Brenner und Mutlu stehen krankheitsbedingt Schwarzer und Philipp Schiele dem Team nicht zur Verfügung. Ein Fragezeichen steht hinter den Einsätzen von Bihr (Oberschenkelverletzung) und Zimmer (Handgelenksverletzung).

Derzeit ist man froh über den erweiterten Kader im Dorfmerkinger Lager. Mit Andreas Mayer nach gelb-rot Sperre und Michael Schindele, Neuzugang vom SSV Ulm 1846, stehen zwei Akteure dafür zur Verfügung.

Auch Fabio Mango ist wieder voll im Training. Sportlich ist Dietterle bisher voll zufrieden und die Freude auf jedes Spiel in der fünften Liga ist bei allen Akteuren groß. Ein spannendes Spiel erwartet die Fans in Sandhausen. Die Sportfreunde streben den ersten Auswärtssieg an und der Gastgeber will unbedingt den ersten Sieg einfahren. Spannung pur ist angesagt.

Abfahrt des Mannschaftsbusses: 9.30 Uhr an der Röser Arena. Mitfahrgelegenheit besteht nur für die bisher angemeldeten Fans.