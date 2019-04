Samy Deluxe kommt nach Aalen. Bei der 28. Edition des Aalener Jazzfestes präsentieren er und das DLX Ensemble „SaMTV Unplugged Live 2019“ am 9. November in der Stadthalle.

Glaubt man einer Sage, begann die Karriere von Samy Deluxe mit einer Abfuhr: Ende der 90er lehnte ein Major Label das Dynamite-Deluxe-Demo mit der Begründung ab, dass sie noch nicht das gewisse Etwas hätten. Gut 20 Jahre, 13 Alben und unzählige Mixtapes später hat er auf der MTV Unplugged Bühne bewiesen, dass er als Kind in einen Topf gewisses Etwas gefallen sein muss. Aber zurück zum Anfang 1997. Statt den Kopf in den Sand zu stecken, bringen Jan Delay, Samy Deluxe, DJ Dynamite und Tropf das Dynamite-Deluxe-Demo kurzerhand selber raus. Via Vinyl-Singles auf dem eigens gegründeten Independent-Label und ersten Features auf diversen Deutschrap-Klassikern rollt Samy unaufhaltsam weiter in Richtung des ersten Albums „Deluxe Soundsystem“. Auch auf seinem kurz darauf folgenden Soloalbum („Samy Deluxe“) sowie diversen Features beweist sich Samy Deluxe als einer der schlagfertigsten Rapper der Szene.

Mit Afrob schließt er sich zu ASD zusammen. Beide reisen in die USA, um dort mit Produzenten zu arbeiten, von denen sie selber Fans sind. Einige Zeit später gründet er mit Deluxe Records eine Plattform für Künstler wie Headliners, Illo oder Ali As. Neben deren Soloalben entstehen in der Hinterhof-Etage zwischen Sternschanze und Reeperbahn einige Mixtapes und das Album „Deluxe Records – Let’s Go!“. Jahre später und nach viel Solo-Output holt sich Samy Deluxe seinen Afrob wieder mit ins Boot. Auf „Blockbasta“ perfektionieren die beiden ihr Wechselspiel.

Nachdem er auf der Hamburger Stadtparkbühne mit dem Who-Is-Who des Deutschraps sein 20-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert hatte, reifte der Wunsch, ein MTV Unplugged zu spielen. Doch zunächst widmete er sich dem Album „Berühmte Letzte Worte“ mit dem Track „Was ich fühl“, in dem Samy Deluxe ein zufriedenes Resümee seiner Karriere zieht. Und genau das will er auch bei „SaMTV Unplugged Live 2019“ in Aalen tun.