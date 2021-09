Samuel Oppold startet in Berlin

Bei den Berliner Mehrkampfmeisterschaften vergangenen Sonntag ging Samuel Oppold von der TG Hofen außer Konkurrenz an den Start. Mehrkampfmeisterschaften heißt, dass die besten Allrounder gesucht werden. Der Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund (BTFB) organisierte, als erster Turner-Bund nach der Pandemie, diese Meisterschaften. Oppold nutzte diese Gelegenheit und startete beim „Deutschen Mehrkampf“.

Drei leichtathletische Disziplinen (Kugelstoßen, 100 Meter-Sprint und Weitsprung) und drei Gerätturndisziplinen (Boden, Barren, Reck) sind in diesem Jahr nach der „Corona- Pause“ für die Altersgruppe 18/19 Jahre zu absolvieren. Oppold erreichte 66,69 Punkte. Der Berliner Mehrkampfmeister im Deutschen Sechskampf gewann mit 59,70 Punkte. Für Oppold war die Fahrt nach Berlin, nach 16 Monaten Corona-Zwangspause, ein wichtiges Wettkampferlebnis und aussichtsreiches Wettkampfergebnis als Vorbereitung für die bevorstehende Deutsche Meisterschaften, im Deutschen Mehrkampf, die am Samstag, 11. September 2021 in Wiesbaden stattfinden.