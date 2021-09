Samuel Oppold holt Bronze in Wiesbaden

Vor Kurzem ist in Wiesbaden die Deutsche Meisterschaft im Deutschen Mehrkampf ausgetragen worden. Mit am Start war dort unter anderem Samuel Oppold von der TG Hofen, der im Deutschen Sechskampf der 18/19-jährigen Sportler sich der Konkurrenz stellte. Am Ende des Wettkampftages erreichte er Platz drei auf dem Siegerpodest.

Vielseitigkeit ist beim Mehrkampf gefragt. Beim Deutschen Sechskampf müssen die Sportler drei Geräteturndisziplinen (Boden, Barren, Reck) und drei leichtathletische Disziplinen (100-Meter-Sprint, Weitsprung und Kugelstoßen) absolvieren.

Mit 68,569 Punkten lag der Westerhofener Samuel Oppold nur 2,775 Punkte hinter dem Erstplatzierten und hatte 5,232 Punkte Vorsprung auf den vierten Platz. Im Vergleich zum Testwettkampf in Berlin vor rund zwei Wochen, konnte er sich nochmals um 1,879 Punkte steigern.