Am Samstag gegen 23.40 Uhr ist ein 39 Jahre alter Mann mit seinem Porsche die A7 in Richtung Ulm gefahren. Aufgrund des starken Regens und überhöhter Geschwindigkeit verlor er zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mehrfach in die Mittelleitplanke. Hierbei entstand rund 80 000 Euro Schaden an seinem Auto.