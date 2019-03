Samariterstift 19 Absolventen erhalten Zertifikate

Es war ein besonderer Moment für die 19 Absolventen des Berufsbildungsbereiches der Behindertenhilfe Ostalb – sie haben ihr Zertifikat für die bestandene Berufsqualifizierung erhalten. 27 Monate haben sie darauf hingearbeitet, sich verschiedene Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen angeeignet, Durchhaltevermögen bewiesen und Herausforderungen angenommen. „Sie können stolz auf sich und ihre Leistungen sein. Jetzt kann die Zukunft beginnen“, betont Julia Urtel, als Vertreterin des Landratsamtes Ostalbkreis. Die Absolventen konnten sich während der Zeit im Berufsbildungsbereich (BBB) ausprobieren und ihre Interessen erkunden. Unter anderem durch Praktika in den verschiedenen Bereichen Verpackung, Montage, Metallverarbeitung und Hauswirtschaft. Hinzu kamen Bildungstage für die unterschiedlichen Fachbereiche im Bildungs- und Kompetenzzentrum der Behindertenhilfe Ostalb (BIKOM) und soziales Kompetenztraining. „Sie erhalten heute das Zertifikat als Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung. Ihr Haus der Fähigkeiten ist erbaut, “ gratuliert Silvia Möller von der Bundesagentur für Arbeit in Aalen. Mit dem Zertifikat können sich die Berufseinsteiger in einer Inklusionsfirma oder Werkstatt für Menschen mit Behinderung bewerben oder aber auch ihre Chancen für eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erhöhen.