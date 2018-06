Salvator Gemeindefest am Sonntag

Am Sonntag, 24. Juli, findet in der Salvatorkirche das Gemeindefest statt. Begonnen wird mit einem deutsch/italienischen Gottesdienst um 10.30 Uhr begleitet vom Chor der Salvatorkirche. Ab 11.30 Uhr gibt es im und um das Salvatorheim Mittagessen, anschließend Kaffee und Kuchen. Es spielt die Firmband, der Kirchturm und die Glocke können besichtigt werden. In der Sozialstation Sankt Martin ist Tag der offenen Tür. Um 19 Uhr singt der Kammerchor des Kopernikusgymnasiums Wasseralfingen in der Kirche. Der Eintritt ist frei.