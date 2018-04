Salvator-Chor in der Heilig-Kreuz-Kirche

Am Sonntag, 6. Mai, wird der Chor der Salvatorkirche um 19 Uhr den Gottesdienst in der Heilig-Kreuz-Kirche im Hüttfeld musikalisch mitgestalten. Es werden entsprechend dem Monat Mai Marienlieder aus verschiedenen Epochen zu hören sein. Chordirektor Hans-Peter Haas hat zusammen mit dem Chor unter anderem das Ave Maria von Heitor Villa-Lobos und verschiedene andere Werke aus der Romantik vorbereitet. Der Chor wird in einem Konzert am 8. Juli den Konzertreigen zu seinem 150-jährigen Bestehen eröffnen.