Salvator-Chor ehrt langjährige Mitglieder

Einen Tag nach dem Gedenktag der Heiligen Cäcilie, der Schutzpatronin der Kirchenmusik, wurden in einer Feierstunde am Samstagabend im Salvatorheim verdiente Mitglieder geehrt. Vor dem Abendessen berichtet Pater Mathew über die Geschichte der Heiligen Cäcilie. Pater Shiju Mathew, Geistlicher Beirat, nahm die Ehrungen vor. Er berichtete, dass bereits im jugendlichen Alter von 12 und 13 Jahren zwei der drei zu Ehrenden in einen Kirchenchor eingetreten sind und nun seit vielen Jahren aktiv mitsingen.

Für 25 Jahre wurde Christine Erhard, für 40 Jahre Ingrid Beuter-Koesling und ebenfalls für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Christine Abele-Merz geehrt. Der Vorstand Helmut Erhardt sprach den geehrten seinen Dank und Anerkennung aus und überreichte die Urkunden und Anstecknadeln der Diözese, sowie die Geschenke des Chores. Ein weiterer Liedbeitrag rundete die Ehrungen ab. Margarete und Rafael Ernst überraschten mit einem lustigen Sketch zum Thema Hauptuntersuchung eines Oldtimers beim TÜV, der großen Beifall gefunden hat. Unser Bild zeigt von links Bild Hans-Peter Haas, Christine Erhard, Ingrid Beuter-Koesling, Pater Sijuh Mathew, Helmut Erhardt. Christine Abele-Merz konnte aus beruflichen Gründen nicht an der Ehrung teilnehmen. Foto: Chor der Salvatorkirche