Saisonstart und Debüt misslungen: VfR mit 1:2

Für den VfR Aalen um seinen neuen Trainer Argirios Giannikis ist der Start in die Saison in der 3. Fußball-Liga misslungen. Die Aalener kassierten beim Profi-Cheftrainer-Debüt von Giannikis gegen den SV Wehen Wiesbaden eine 1:2 (0:0)-Niederlage - dabei sah es lange Zeit nach mehr aus.

Mit Patrick Funk und Yannis Letard schickte Giannikis zwei Neuzugänge in seine erste Drittliga-Startelf. Der VfR begann das Spiel im Vorwärtsgang und ging vor allem in der ersten Halbzeit ein hohes Tempo, versuchte sich Chancen herauszuspielen - es fehlte nur die Präzision. Nach der Anfangsviertelstunde kam Wiesbaden auf und hatte gleich die erste Möglichkeit. Nach einem langen Ball von Sören Reddemann spitzelte Stephan Andrist die Kugel aufs Tor, VfR-Torwart Daniel Bernhardt lenkte das Spielgerät gerade noch zur Seite.

Im Gegenzug war der VfR an der Reihe: Für Matthias Morys tat sich eine Lücke auf, er schlenzte den Ball aber frei vor dem Kasten drüber. Bei der dritten Gelegenheit binnen drei Minuten suchte der erste Gast in der Ostalb Arena den Abschluss, doch erneut rettete Bernhardt aus kurzer Distanz gegen Simon Brandstetter.

Der VfR hat Chancen

Nach der ersten von zwei Trinkpausen (25. Minute, später 68.) bei den anstrengenden Temperaturen zeigte sich der VfR wieder so präsent, griffig in den Zweikämpfen und aktiv nach vorne, wenn auch nicht immer mit der gewünschten Zielstrebigkeit. Einen Kracher hatte Marcel Bär noch parat: Seinen spektakulären Volleyschuss lenkte Wiesbadens Schlussmann Markus Kolke mit einem Blitzreflex gegen die Latte. Chancen auf beiden Seiten in der ersten Halbzeit, kein Tor - das Unentschieden passte.

In Durchgang zwei blieb es ein offenes Spiel - in dem hatte zwar Wiesbaden durch Manuel Schäffler die nächstbeste Chance, ehe Morys zur Führung einnetzte. Sein Flachschuss von der Strafraumgrenze strich an Kolke vorbei ins Tor in der 61. Minute. Das 1:0 nach einer Stunde ließ die Partie jedoch nicht in Richtung VfR kippen.

Der VfR zollte seinem hohen Tempo Tribut, leistete sich reichlich Fehlpässe, bekam die Passwege des Gegners nicht mehr zu - und kassierte zwei Gegentore nach hohen Bällen. Nach einem Freistoß von Niklas Schmidt köpfte Reddemann zum 1:1 ein (73.). Beim 2:1 nickte Daniel Kofi Kyereh eine Flanke von Jules Schwadorf ein (83.). Eine Ausgleichschance hatte der VfR nicht mehr und ging als Verlierer vom Platz.

Am kommenden Samstag (14 Uhr) spielt der VfR bei der Spvgg Unterhaching.