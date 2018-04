Saisonfinale für HSG-Handballer

Zum Saisonfinale geht es für die Handballer der HSG Oberkochen/Königsbronn an diesem Samstag (19.30 Uhr) zum Namensvetter HSG Wangen/Börtlingen und damit in die ungeliebte Forstberghalle.

Das absolute Harzverbot in der Halle hatte in der Vergangenheit viele Gastmannschaften vor Probleme gestellt und so konnten die Wangener meist zu Hause die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt sammeln. In dieser Saison stehen allerdings erst drei Heimsiege für die Schurwälder zu Buche, der letzte und einzige Sieg in 2018 datiert von Januar. Allerdings bestritt die HSG Wa/Bö die vergangenen Heimspiele allesamt gegen Aufstiegsaspiranten der Bezirksliga, zu denen sich die HSG Oberkochen/Königsbronn definitiv nicht rechnen darf.

Wenn die Bjelic-Truppe ein oder zwei Punkte in Wangen holen kann, ist für Hoga & Co. bei optimalen Ergebnissen der Konkurrent noch maximal der siebte Tabellenplatz drin. Ein Ziel, das es für die Schwarz-Gelben unbedingt anzustreben gilt. So hätte die HSG aus Oberkochen/Königsbronn zumindest vom Tabellenplatz her die Saison einigermaßen versöhnlich abgeschlossen, wobei sie sicherlich deutlich hinter den – auch eigenen – Erwartungen zurück geblieben ist.

Woran das letztlich gelegen hat, wird Trainer Bjelic mit der Mannschaft über den Sommer hin aufarbeiten müssen, nun gilt die volle Konzentration noch einmal dem Duell mit dem direkten Tabellennachbarn. Für die Gastgeber geht es in der Partie allerdings lediglich noch um zwei Punkte, an dem Tabellenplatz der HSG Wa/Bö wird sich nichts mehr ändern.