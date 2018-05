Saisonauftakt mit Blasmusik

„Almauftrieb“ nennt sich der traditionelle Saisonauftakt auf dem Aalener Aalbäumle am 1. Mai: Auch dieses Jahr sind trotz des zunächst nicht gerade idealen Wetters zahlreiche Ausflügler zum 120 Jahre alten Aussichtsturm gewandert. Am Nachmittag lockerte es dann zunehmend auf, und der Platz am Aalbäumle war dicht gefüllt. Viele nutzen die Gelegenheit zu einem Rundblick auf Aalen, bei den Kindern standen die Spielgeräte hoch im Kurs.

Hüttenwirtin Inge Birkhold und ihre fleißigen Helferinnen und Helfer hatten alle Hände voll zu tun, um die Gäste mit Speis und Trank zu versorgen. Bereits am Vormittag sorgte die 15-köpfige Siebenbürgener Blaskapelle aus Heidenheim für zünftige Unterhaltung. Am Nachmittag spielten die aus London angereisten Jimmy C & the Blues Dragons. Sie sind in Aalen aufgrund ihrer Auftritte bei den Reichstädter Tagen bekannt und begeisterten auch auf dem Aalbäumle das Publikum.

Die nächste größere Veranstaltung ist am Himmelfahrtstag ein Gottesdienst im Grünen und am Nachmittag der Auftritt von Alleinunterhalter „Gegge“. Das eigentliche Jubiläum des 1898 zum ersten Mal erbauten Aussichtsturms wird vom 13. bis 15. Juli gefeiert.