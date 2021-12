Saisonauftakt beim Hockey Club Suebia Aalen

Die Hallensaison der Herren des Hockey Clubs Suebia Aalen wird an diesem Samstag, 4. Dezember in der Ulrich Pfeifle Halle, eröffnet. 13 Uhr: HCSA - SSV Ulm 2, 15.30 Uhr: HCSA - HC Heidelberg 2.

Am Sonntag, 5. Dezember geht es in der Karl-Weiland-Halle sportlich weiter mit der weiblichen U 12 ab 11 Uhr und der männlichen U 12 ab 15 Uhr. „Wir freuen uns über tatkräftige Unterstützung an beiden Tagen. Bedenkt dabei jedoch die geltende 2G+ Regelung für Zuschauer“, heißt es vonseiten des Hockey Clubs.