Saison-Start ohne Ellwanger Florian Spengler

Nicht Ende April und nicht in Oschersleben, sondern Anfang August auf dem Lausitzring – die Corona-Pandemie hat auch in der GT-Masters-Serie für einige Veränderungen gesorgt. Nur mit einem ausgeklügelten und strengen Hygienekonzept ohne Zuschauer konnte die Saison in der heiß umkämpften „Liga der Supersportwagen“ am Wochenende in ihre 14. Saison starten. Wobei man „heiß“ hier durchaus wörtlich nehmen konnte, bei über 30 Grad Außentemperatur sorgte das 33 Fahrzeuge starke Starterfeld gleich zu Beginn für einen neuen GT-Masters-Rekord. Erstmals lagen 31 Piloten im Zeittraining für das erste Rennen innerhalb von einer Sekunde.

Die Corona-Situation trug letztlich beim Ellwanger Florian Spengler, mit über 100 Starts einem der erfahrensten Fahrer in dieser Serie, zur Entscheidung bei, in diesem Jahr eine Pause einzulegen. Ohne Fans, Besucher und Werbepartner an der Strecke wollte er ein weiteres Engagement lieber verschieben. Gewonnen hat das erste Rennen die Fahrerpaarung Maro Engel und Luca Stolz auf Mercedes-AMG GT3, die Sonntagsrennsieger waren Dries Vanthoor und Charles Weerts auf Audi R8 LMS. Weitergehen soll die Saison in zwei Wochen auf dem Nürburgring.