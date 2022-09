Saison-Auftakt der Bundesligakegler in Schwabsberg

Nach einer Serie von Vorbereitungsspielen beginnt nun mit dem Saisonauftakt zuhause an diesem Samstag gegen Breitengüßbach (12 Uhr) der Bundesliga-Alltag für die Kegler aus Schwwabsberg.

Nach dem Weggang von Mathias Dirnberger konnten die Schwabsberger die Lücke mit Axel Stephan und Ronny Endrass füllen. Mit Breitengüßbach kommt der letztjährige Viertplatzierte, der nur hauchdünn an Bronze scheiterte. Aber auch in Breitengüßbach gab es personelle Veränderungen, mit Florian Fritzmann verloren sie den Topspieler der vergangenen Saison, er wechselte wieder nach Zerbst. Mario Nüßlein, ein weiterer Punktegarant der Oberfranken sucht in der neuen Saison sein Glück in Hallbergmoos. Dennoch verfügen die Güßbacher weiterhin über einen ausgeglichenen Kader. Inwieweit das Fehlen dieser Abgänge sich bemerkbar macht, wird man am Samstag sehen.

In den Vorbereitungsspielen der Schwabsberger zuhause wurden sehr gute Ergebnisse erzielt, kann daran angeknüpft werden, so kommt man schnell in die Favoritenrolle. „Die Vorbereitung zuhause war top, auf fremden Bahnen waren noch Mängel zu erkennen. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass wir am Samstag beim Saisonstart mit einer soliden Leistung das Heft des Handelns übernehmen können“, so der neugewählte Kapitän Fabian Seitz.